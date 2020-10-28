Омск, , 14:27 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков назначил заместителем министра здравоохранения региона Александра Ахрамовича, сообщается 28 октября на сайте омского правительства.

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«Ахрамович будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом напряжённой санитарно-эпидемиологической ситуации «на этот блок работы возлагается особая ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 27 октября два автомобиля скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию министерства. Скорую помощь не приняла ни одна больница города в течение десяти часов, несмотря на тяжелое состояние пациентов. В настоящее время больные госпитализированы и проходят лечение.

После этого глава региона Александр Бурков отстранил от занимаемой должности замминистра регионального здравоохранения Анастасию Малову, которая отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.

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