Москва, , 14:22 — REGNUM Автопарк Подмосковной станции скорой помощи пополнился 28 новыми транспортными средствами. Об этом 28 октября сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Каждый автомобиль укомплектован специальным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам, а также вести мониторинг состояния пациентов на догоспитальном этапе.

«В сутки на Московскую областную станцию скорой помощи поступает порядка 10 тысяч вызовов, для сравнения еще в августе диспетчеры обрабатывали 6,5 тысячи вызовов. Благодаря Минпромторгу России мы получили 28 новых машин для оказания экстренной медпомощи, все они уже поступили на 13 подстанций и в ближайшее время выйдут на маршруты», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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