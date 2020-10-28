Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Многофункциональные центры (МФЦ) Санкт-Петербурга в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции вновь перейдут на режим приема посетителей по предварительной записи с 1 ноября 2020 года. Об этом 28 октября сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

«Предварительная запись позволит равномерно распределить потоки заявителей между 57 центрами госуслуг в часы их работы. Планируется, что такой режим сократит время нахождения посетителей в МФЦ», — объясняют в Смольном. Там также надеются с помощью работы по записи устранить скопления посетителей на входе в здания МФЦ.

Напомним, с началом эпидемии коронавируса МФЦ Петербурга некоторое время вообще были закрыты и лишь давали консультации по телефону. С конца мая они возобновили работу по предварительной записи. В начале августа петербургские МФЦ возобновили работу в обычном режиме. И вот снова возвращается режим, который был в начале лета.

Все посетители МФЦ обязаны иметь средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки), пройти контроль температуры и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Записаться на прием можно на портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) или по телефонам: (812) 246−02−56 — по государственным услугам Росреестра; (812) 573−90−00 — по остальным государственным услугам.

Без предварительной записи МФЦ будут принимать обращение только по пяти услугам: 1. Оформление заявки на оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 2. Прием заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа простой электронной подписи (ЕСИА); 3. Государственная регистрация актов гражданского состояния (регистрация рождения, усыновления, установления отцовства, а также выдача повторных свидетельств); 4. Выдача и замена паспортов гражданина РФ; 5. Выдача полисов ОМС.

Читайте также: Субсидии на оплату ЖКХ в Петербурге продлят автоматически из-за пандемии

Читайте также: В Петербурге оценили плюсы и минусы монетизации социальных льгот