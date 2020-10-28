Челябинск, , 14:19 — REGNUM В Челябинске заразившаяся коронавирусом акушерка, работающая в «Красной зоне», жалуется на некачественную медицинскую помощь. Ситуацию она описала в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей.

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По её словам, 25 октября она ощутила признаки заболевания COVID-19. Температура тела поднялась до 39 градусов, исчезло обоняние, зато в суставах появилась ломота. С трудом она дозвонилась до поликлиники и вызвала врача, пишет Накануне.Ru.

Сотрудница поликлиники пришла к ней и якобы направила в поликлинику открывать больничный лист. Медик так сделала, но в учреждении ей лишь дали номер телефона Роспотребнадзора. Лишь после скандала ей удалось получить направление на ПЦР.

«Почему только так, когда ты ставишь жёсткие рамки, когда я, как гиена, отстаивала свои права, я чего-то добилась», — недоумевает медик. Отметим, что в минздраве региона заинтересовались этим обращением и проведут проверку на предмет, имелся ли в действительности такой факт и какие обстоятельства сопутствовали произошедшему.