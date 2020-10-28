Москва, , 14:19 — REGNUM Речь в поправках, предложенных Минэкономразвития РФ, идет не только о микрозаймах, но о целом ряде финансовых услуг. В целом предложение верные, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.

«Следует расширить спектр документов, которые могут выступать в качестве удостоверения личности, причем не только для финансового сектора.

Это облегчит положение для тех, кто в какой-то момент не может воспользоваться паспортом по причине его утери, хищения или просто потому, что его нет с собой. Автор

Непонятно, почему в таких ситуациях ни права, ни загранпаспорт ни военный билет не могут его заменить, хотя в ряде случаев государство принимает эти документы в качестве удостоверений. Можно подумать, их проще подделать, чем общегражданский паспорт.

Но вообще давно пора уже переходить к единому удостоверению личности, выполняющему функции всех перечисленных и ряда других документов — это и бюрократическую волокиту уменьшит, и государству сэкономит средства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития Росcии предложили выдавать кредиты по водительским правам.

Читайте также: В России кредиты могут начать выдавать по водительским правам