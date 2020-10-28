Москва, , 14:15 — REGNUM Глава российского банка ВТБ Андрей Костин перенес заражение коронавирусной инфекцией. Он сообщил об этом 28 октября в интервью агентству Reuters.

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"Я переболел (COVID-19 — прим. ИА REGNUM), у меня антител много», — заявил Костин в ответ на вопрос о том, проходил ли он вакцинацию от коронавируса.

При этом в начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что примерно у 120 сотрудников группы ВТБ было выявлено подтвержденное наличие коронавирусной инфекции, один из них скончался от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава города Находка в Приморском крае Тимур Магинский выздоровел после того, как он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.