Москва, , 14:08 — REGNUM Место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) помогли обнаружить чаинки. Об этом 28 октября заявил космонавт Анатолий Иванишин на послеполетной пресс-конференции.

По его словам, царапину обнаружил российский космонавт Иван Вагнер. Он заметил, что чаинки сгруппировались в одном месте. При их шевелении часть чаинок снова притягивалась к месту утечки.

Иванишин уточнил, что место негерметичности похоже на царапину длиной 2−3 см. «Я не склонен оперировать словом трещина, потому что мы не видим вглубь структуру металла», — сказал космонавт.

Он добавил, что специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» работают над комплексным решением этого вопроса. Иванишин сказал, что термоскотч лишь замедлил утечку, но не устранил её.