Стокгольм, , 14:18 — REGNUM За последнее время распространение коронавирусной инфекции заметно выросло сразу в нескольких регионах Швеции. Всего за одну неделю в Швеции было зарегистрировано свыше 10 тыс. случаев заражения вирусом. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Изначально высокие темпы заражения наблюдались в группе лиц 20−29 лет, но затем к ним присоединись все оставшиеся возрастные группы.

Журналисты отмечают, что регион Уппсала стал первым, где были ужесточены местные карантинные ограничения. За последние семь дней там выявлено 326 новых случаев заражения.

Согласно последнему отчету Агентства общественного здравоохранения, регионами с самым высоким уровнем распространения инфекции на душу населения являются Уппсала, Эребру, Емтланд, Эстергётланд, Йёнчёпинг и Стокгольм. В Сконе также наблюдается значительный рост числа зараженных.

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