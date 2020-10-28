Воронеж, , 13:50 — REGNUM Торги на установку нестационарных торговых объектов с автономными туалетными модулями объявит мэрия Воронежа до конца 2020 года. Об этом сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе администрации города. Таким

«Нехватка туалетов — это проблема, о ней надо говорить и ее надо решать. Первые 12 туалетов могут появиться уже в 2021 году и в этом же году мы оценим экономику проекта на практике и составим дальнейшие планы — на 2022−2023 годы», — пояснил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Первые девять нестационарных торговых объектов с автономными туалетными модулями решено установить на пляже у СК «Локомотив», в парке Патриотов, сквере «Чайка», на бульваре Ростовский, в сквере «Дубрава» и на аллее за перекрестком Московского проспекта и улицы Хользунова, в лесопарке Оптимистов и на пересечении улиц Южно-Моравской и Комарова, а также в Воронежском центральном парке.

Техническое решение модулей основано на опыте Москвы, производство модулей доверят воронежским компаниям. По предварительным данным, стоимость автономного туалетного модуля воронежского производства составит около 1,5 млн рублей. Туалеты будут платными, стоимость услуги будет определяться самими предпринимателями.

Ситуация с общественными туалетами в Воронеже действительно плачевная — туалеты советских времен, встроенные в здания, почти все закрыты, кое-где в центре города установлены биотуалеты. Ситуацию спасают многочисленные торговые центры и заведения общепита.