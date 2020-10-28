Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области оздоровительной кампанией 2020 года охвачено более 165 тыс. школьников. На эти цели было направлено 773 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 28 октября.

Во всех детских оздоровительных лагерях на фоне пандемии был усилен санитарный контроль. Ни одного факта заноса коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

По информации регионального министерства труда и соцразвития, в летний период в донских здравницах побывали более 64 тыс. детей, до конца 2020 года в загородных оздоровительных лагерях Ростовской области отдохнут ещё около 15 тыс. детей.

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