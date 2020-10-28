Улан-Батор, , 13:50 — REGNUM Ношение масок в общественном транспорте Улан-Батора сделали обязательным. Соответствующее распоряжение подписал мэр монгольской столицы Долгорсурэнгийн Сумъяабазар.

Водитель автобуса в маске © ИА REGNUM

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»С 27 октября по 31 декабря в рамках мер, направленных на борьбу с инфекцией коронавирусом, ношение масок в общественном транспорте и общественных местах станет обязательным. Соответствующие органы должны организовать контроль за соблюдением, общественный транспорт и торговые центры не будут обслуживать граждан без масок», — заявил мэр Улан-Батора.

Он поручил принять санитарно-эпидемиологические меры в учебных заведениях, торговых центрах и учреждениях культуры.

Также сегодня, 28 октября правительство Монголии решило продлить режим повышенной готовности по всей стране до 31 декабря. Высокий риск распространения заражения коронавирусом в стране сохраняется.

Отметим, в Монголии количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по на 28 октября составляет 340. Все случаи являются завезенными, 312 из них выздоровели.