Москва, , 13:48 — REGNUM Статистика заболеваний пандемией коронавируса в России с середины сентября резко пошла вверх. Почему же жесткие меры не вводились Роспотребсоюзом ранее — это остаётся загадкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Казалось бы, в стране, где стратегическое планирование и моделирование негативных развитий событий взяли на вооружение все профильные органы власти, опять наблюдается малоуправляемая череда негативных событий.

Шоковые сводки поступают из регионов. Масочный тотальный режим стал неизбежностью.

Что дальше? Население и участники финансовых рынков пока настроены умеренно пессимистично. Биржевые индексы сегодня падают на 2−3,5%, доллар подрастает на 50 копеек.

Падает деловая активность на мировых рынках, настроения российских инвесторов почти депрессивное. Любые размышления Роспотребнадзора о выправлении ситуации в феврале-марте и тем более летом 2021 года шокируют общественность: ведь их можно проанализировать, только дожив до следующего лета.

Спасет ли долгожданная вакцина граждан на фоне очередных промахов профильных органов власти, покажет время. К сожалению, уже очевидно, что худший сценарий развития событий еще впереди», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, предусматривающее соблюдение масочного режима на всей территории страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

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