Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве на территории аптечного склада сформирован значительный запас лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«Сформирован значительный запас необходимых лекарств, они есть как на аптечном складе Департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. Среди них — препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии», — сказала она.

По словам Раковой, с начала октября лекарства получили свыше 36 тыс. москвичей, выдано более 82 тыс. упаковок препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, наличие лекарств в аптеках Белгорода проверят чиновники. В областном центре в розничной сети возник дефицит лекарств, прежде всего, антибиотиков, назначаемых при комплексном лечении коронавирусной инфекции.

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