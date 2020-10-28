Москва, , 13:37 — REGNUM Вопрос выдачи микрозаймов в принципе довольно спорный: проценты по таким кредитам не поддаются исчислению, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова

«К такого рода займам прибегают люди, оказавшиеся в действительно сложной ситуации без необходимого объема средств к существованию. Возникает вопрос в принципе гуманности поощрения микрозаймов в цивилизованном обществе.

Тем не менее, споры о способах страхования возврата денег по микрозаймам ведутся давно, и одной из последних инициатив стала их выдача по водительским правам.

С одной стороны, процедура выдачи микрозаймов упрощается с точки зрения всего требуемого пакета документов, наличие паспорта уже не является обязательным условием получения мгновенного кредита.

С другой стороны, такое нововведение, а по сути своей упрощение всей процедуры, говорит о поддержки всей системы микрозаймов государством», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект, который позволяет использовать водительские права для получения финансовых услуг.

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