Орел, , 13:36 — REGNUM В Орловской области за прошедшие сутки подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем на кануне. Информацию опубликовала 28 октября пресс-служба правительства региона.

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По данным федерального оперативного штаба, за сутки в регионе выписаны с выздоровлением после коронавируса 108 пациентов, скончались два человека с COVID-19.

Всего в Орловской области подтверждено 11 599 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8619 человек. 153 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Лечение продолжают 2827 человек.