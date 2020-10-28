Пермь, , 13:32 — REGNUM В Пермском крае управление ФАС собирает доказательства подорожания компьютерной томографии лёгких. Речь идёт о частных клиниках, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей Перми и края, которые прошли КТ платно в период с 19 по 27 октября, просят отправить в ведомство договоры и чеки об оплате. При этом персональные данные пациентов можно скрыть.

Данные о стоимости томографии нужны ведомству для того, чтобы всесторонне изучить данный вопрос и собрать доказательства необоснованного повышения цен. Данные можно направить на e-mail: to59@fas.gov.ru с темой «Проверка цен на КТ».