Туапсинский район, Краснодарский край, , 13:28 — REGNUM Лесная подстилка на площади около пяти гектаров горит в Туапсинском районе Краснодарского края 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на территории Туапсинского лесничества, Георгиевского участкового лесничества поступило в 08:55. По данным на 11:20 площадь лесного пожара составляет около 4,7 Га.

На месте пожара работает: 58 человек, 11 единиц техники, также направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарском краю с группой применения беспилотных авиационных систем для мониторинга сложившейся обстановки. Планируется вылет вертолета Ми-8 Южного авиационного спасательного центра МЧС России из аэропорта Геленджик с забором воды из акватории Черного моря.

Всего с начала 2020 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 1426 термоточек, 1098 случаев загорания сухой растительности. На 28 октября на территории 41 муниципального образования действует особый противопожарный режим.