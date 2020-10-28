Москва, , 13:53 — REGNUM В семи регионах России могут построить инфекционные центры по «башкирскому» проекту. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на форуме «Здоровое общество» в Москве, 27 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По его словам, 1 декабря в Стерлитамаке будет сдан в эксплуатацию второй клинико-диагностический инфекционный центр. Первый инфекционный центр был возведен под Уфой весной текущего года за 55 дней. К этому проекту проявила интерес руководство российские регионов.

Назаров отметил, что представители семи регионов РФ побывали в Башкирии, чтобы перенять опыт такого строительства. В настоящий момент в двух субъектах РФ уже возводят центры по проекту Башкирии, еще пять — взяли проект госпиталя за образец.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанским медикам передали 22 автомобиля скорой помощи