Элиста, , 13:08 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения 28 октября.

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С начала пандемии в республике зарегистрировано 103 летальных исхода среди пациентов, госпитализированных в COVID-стационары.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 8 тыс. 899 человек, выздоровели — 5 тыс. 586 пациентов.

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