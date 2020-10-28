Магас, , 13:06 — REGNUM В Ингушетии увеличилось до 96 число случаев летального исхода от COVID-19. За текущую неделю скончались еще два пациента. По состоянию на 28 октября, в регионе всего выявлено 7164 носителя коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе.

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За последние дни в Ингушетии отмечаются рекордные после лета показатели суточного прироста новых подтвержденных случаев заражения. Прошедший день увеличил число пациентов с диагнозом COVID-19 еще на 59 человек.

В настоящее время госпитализированы 380 пациентов, у 129 из них диагноз подтвержден лабораторно. У 36 пациентов отмечается тяжелое течение болезни, 16 из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

В силу относительно удовлетворительного состояния проходят лечение на дому 411 жителей региона. Выздоровели за все время 5696 человек.