Томск, , 13:04 — REGNUM Оперштаб Томской области по предупреждению распространения коронавируса принял решение продлить каникулы для всех школьников до 8 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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По словам возглавляющего оперштаб губернатора Томской области Сергея Жвачкина, такое решение принято исходя из текущей ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Жвачкин подчеркнул, что в Томской области насчитывается 300 тысяч школьников, учителей, других сотрудников школ — это почти треть населения.

«Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который продлится, по всей вероятности, ещё две недели, поэтому дальнейшее разобщение пойдет на пользу эпидемиологической ситуации», — считает губернатор.

Он также подчеркнул, что в регионе сейчас болеют более двухсот учителей:

«Дополнительная неделя каникул даст возможность педагогам полностью вылечиться и начать полноценный образовательный процесс».

Что касается учреждений дополнительного образования, занятия в них возобновляются со 2 ноября, однако до 30 ноября они будут проводиться только в дистанционном формате.

Напомним, по состоянию на 28 октября в Томской области выявлено 11 765 носителей коронавируса.

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