Казань, , 14:59 — REGNUM В Татарии с 28 октября жители обязаны носить маски на парковках и в лифтах. Об этом заявила заместитель управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По её словам, перечень объектов для ношения масок в республике расширен. Кроме мест с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте и такси, добавляется обязательное ношение масок в лифтах и на парковках. В связи с этим в республиканский нормативный документ будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в России с 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому всем гражданам предписано носить медицинские маски в местах массового скопления людей.

Читайте также: В России начал действовать всеобщий масочный режим