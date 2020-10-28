Элиста, , 12:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки выявили 94 новых носителя коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 28 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

В настоящее время загрузка коечного фонда составляет 76,5% — в COVID-стационарах находятся 838 пациентов (23 из них находятся в тяжёлом состоянии, 84 — завершают лечение). Режим самоизоляции соблюдают 4 тыс. 10 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 8 тыс. 899 человек, выздоровели — 5 тыс. 586 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии число жертв COVID-19 достигло 99 человек