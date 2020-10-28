Москва, , 12:54 — REGNUM Главный принцип в принятии решений относительно пандемии коронавируса — это безопасность и здоровье граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент, это безопасность и здоровье людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла. Работает штаб, работают регионы. Принимают решение в зависимости от того, как развивается ситуация», — сказал Песков.

По его словам, российские власти неоднократно говорили, что уже принятые меры позволяют чувствовать себя увереннее по сравнению с предыдущими месяцами.