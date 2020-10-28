Красногорск, 28 октября 2020, 12:53 — REGNUM За неделю в общественном транспорте Подмосковья выявили свыше 165 тысяч нарушений масочного режима. Об этом 28 октября сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Около 90% пассажиров надели маску по требованию контролеров. По сравнению с предыдущей неделей количество нарушений сократилось на 8%. Отмечается, что такая динамика связана с контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Ежедневно соблюдение масочного режима на транспортной инфраструктуре Подмосковья проверяют более 4,5 тысячи контролеров.
«Это более двух тысяч волонтеров, 1,8 тысячи сотрудников правоохранительных органов, около 800 сотрудников Минтранса области и перевозчиков. За неделю проверили около десяти миллионов пассажиров. Зафиксировали 90 тысяч нарушений на железнодорожном транспорте, 66 тысяч — в автобусах и такси, около восьми тысяч — в аэропортах Подмосковья», — сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
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