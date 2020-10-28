Великий Новгород, , 13:03 — REGNUM В Новгородской области продолжает расти суточный показатель выявленных носителей коронавируса. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 85 новых зараженных, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Об этом 28 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Новгородской области выявлено 7103 случая заражения, из числа заболевших 5296 человек выздоровели, в том числе 87 — за последние сутки. Умерли 89 человек.

Несмотря на то, что с начала осени в региона наблюдается суточный рост числа выявленных инфицированных, как отметил глава Новгородской области Андрей Никитин, в регионе уровень смертности от коронавируса существенно ниже, чем в целом по России.

Этого удалось добиться благодаря началу производства СИЗ на территории региона, выделению дополнительных выплат медицинским работникам организаций, которые не попали в федеральный перечень, благодаря чему удержали их в области и предотвратили отток специалистов в другие регионы страны.

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