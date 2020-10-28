Красноярск, , 12:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 279 человек, за весь период — у 25 572. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в краевом оперштабе.

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Выздоровел 18 521 человек, в том числе 262 — за последние сутки. Скончались семь пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 647 человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 октября в Красноярском крае выявили 277 носителей коронавируса, скончались пять пациентов.

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