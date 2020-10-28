Магас, , 12:49 — REGNUM В Ингушетии будут реализованы сразу несколько проектов в рамках региональной программы «Старшее поколение». Одним из самых крупных объектов в этой программе станет строительство реабилитационного центра для инвалидов.

Его построят в 2021 году в селении Али-Юрт. Одновременно он сможет принимать до 250 человек, сообщили 28 октября в пресс-службе министерства труда и соцразвития Ингушетии.

Помимо этого, будут созданы пять центров социального обслуживания жителей пожилого возраста и инвалидов. Они появятся в городах Карабулак, Назрань, Малгобек, Сунжа, а также в селении Экажево. Период реализации проектов рассчитан до 2024 года.

В настоящее время ведутся работы по строительству еще одного учреждения социальной направленности — спального корпуса республиканского социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов. В Доме ветеранов, расположенном в селении Сурхахи, с его вводом в строй появится еще 80 мест для оказания помощи лицам указанной категории.