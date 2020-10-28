Саратов, , 14:57 — REGNUM В Саратовской области парламентарии сегодня, 28 октября, поддержали законопроект о запрете продажи несовершеннолетним гражданам зажигалок и баллончиков с содержанием сжиженного.

С инициативой перед парламентариями выступили депутаты от партии «Единая Россия» Алексей Наумов и Юлия Литневская. Депутаты поддержали законопроект: теперь за продажу зажигалок детям предусмотрено от 5 до 50 тыс. рублей штрафа.

В регионе отмечают, что ранее в Саратовской области после употребления газа из зажигалок скончались двое несовершеннолетних.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Курганской области во избежание распространения нового вида токсикомании запрещена продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Читайте также: В Зауралье запрещена продажа газовых зажигалок детям