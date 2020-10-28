Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Сотрудники детских развлекательных центров и детских игровых комнат Санкт-Петербурга обратились к губернатору Александру Беглова с просьбой снять запрет на их работу, введенный Смольным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 октября до 29 ноября в Петербурге запрещается деятельность детских игровых комнат площадью более 50 кв. метров, расположенных на территориях объектов торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Авторы петиции заявляют, что эти «предприятия, которые после полугодового закрытия и так пытаются выжить из последних сил, повторный запрет добивает окончательно».

«Второго закрытия мы просто не переживем. Без работы остаются десятки тысяч жителей Санкт-Петербурга. Им куда обращаться за помощью?», — вопрошают авторы петиции, которую к настоящему моменту подписали более 730 человек.

Авторы обращения в адрес губернатора удивлены тем, что в постановлении Смольного ограничивают деятельность детских центров площадью более 50 кв. метров.

«Вместо того, чтобы соблюдать социальную дистанцию и на больших площадях дать возможность комфортного и безопасного размещения людей, создается скученность посетителей!», — уверены сотрудники детских структур.

Они предложили властям Петербурга использовать опыт Москвы, «действуя рекомендациями, а не глобальными повторными запретами».

Авторы петиции просят правительство Санкт-Петербурга снять запрет на деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров с площадью более 50 кв. метров и разрешить их работу с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Читайте также: Смольный об ужесточении ковид-режима: «Время уговоров закончилось»

Напомним, до 29 ноября в Петербурге продлены действовавшие ограничения и правила в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также запрещена работа заведений общепита с 23 до 6 часов утра, проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах. В общественном и пригородном транспорте действует обязательный масочный режим. Все предприятия и организации, работающие с посетителями, обязаны соблюдать безопасные стандарты и получить QR-код, подтверждающий их союлюденние.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов: Петербург готов к ухудшению ситуации с коронавирусом