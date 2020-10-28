Екатеринбург, 28 октября 2020, 12:59 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё четыре смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
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Для сравнения, 27 октября 2020 года было подтверждено пять случаев смерти, 26 октября — четыре случая.
Теперь в регионе подтверждено 752 смерти от COVID-19. По всей России скончались уже 26 935 больных инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано 35 360 случаев заражения коронавирусом.
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