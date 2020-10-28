Нальчик, , 12:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число госпитализированных в ковидные госпитали превысило полторы тысячи человек. Из них в реанимациях находится 71 пациент. Среди находящихся на лечении в стационарах не у всех подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Напомним, две недели назад в ходе заседания оперативного штаба Кабардино-Балкарии было сказано, что в регионе на тот момент было заполнено 87% мест в восьми СOVID-госпиталях. Общая мощность медучреждений для приема пациентов с коронавирусом составляла, по данным на 13 октября, 1495 коек. На эту дату получал медицинскую помощь в стационарах 1301 пациент. Судя по числу госпитализированных на 28 октября, в настоящее время коечный фонд заполнен полностью.

По данным ведомства на 28 октября, всего за период пандемии коронавируса было проведено свыше 243 исследований на наличие инфекции. Подтвержден диагноз COVID-19 у 9831 человека, в том числе у 89 — за прошедшие сутки.

Выздоровели за все время 7326 пациента, в том числе 27 человек выписаны за последний день. За минувшие сутки скончались еще два пациента — 78-летний житель Нальчика и 61-летняя жительница столицы региона. Общее число смертей от опасного вируса достигло 136 человек.

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