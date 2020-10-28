Иваново, , 12:31 — REGNUM Для больниц Ивановской области за месяц в разы снизилась стоимость таблеток препарата «Фавипиравира», применяемого для лечения COVID-19, однако она по-прежнему превышает 100 рублей за таблетку. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы госзакупок.

Так, городская клиническая больница №7 28 октября объявила тендер на поставку лекарственного средства МНН Фавипиравир, начальная (максимальная) стоимость контракта объявлена в сумме 554,5 тыс. рублей. На эту сумму в больнице ожидают поставку 4,5 тыс. таблеток «Фавипиравира» по 200 мг по цене 123,2 рубля за одну таблетку.

27 октября департамент здравоохранения Ивановской области также объявил закупку «Фавипиравира». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 220 тыс. рублей — за 2 тыс. таблеток препарата по цене 110 рублей за одну таблетку в 200 мг.

Между тем, в сентябре департамент здравоохранения Ивановской области объявлял тендер на закупку этого же препарата на 492,8 тыс. рублей — за 308 таблеток по 200 мг по 1 тыс. 600 рублей за таблетку. В итоге стоимость поставки всё же была снижена до 320 тыс. рублей — на такую сумму был заключен контракт с победителем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее муниципальная сеть аптек Новосибирска объявила о закупке «Арепливира» — препарата на основе фавипиравира по цене 13 тыс. рублей за упаковку. Однако прежде министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров заявлял о существенном снижении цен на лекарства от COVID-19. Представители ФАС РФ отмечали, что после регистрации предельной отпускной цены она будет по 100 рублей за таблетку.