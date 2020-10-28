Москва, , 12:29 — REGNUM Средний зарплатный запрос соискателя на работу в Москве составляет до 55 тысяч рублей. Об этом в ходе онлайн-заседания Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты города Москвы Александра Александрова.

«Что представляет собой средний соискатель? Ему 39 лет, в равной степени это может быть мужчина или женщина, средний запрос по зарплате — от 35 до 55 тысяч рублей. К слову, до начала пандемии эта цифра составляла 60 тысяч», — сказала Александрова.

По её словам, из каждых десяти соискателей лишь четверо «доходят» до встречи с работодателями, тогда как остальные «исчезают» по дороге.