Самара, , 12:25 — REGNUM Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 78-летняя и 81-летняя женщины, а также 64-летний и 79-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего же по области скончались 259 пациентов с COVID-19. Коэффициент летальности в регионе составил 1,68 (в России — 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 8,11 (в России — 18,45).

Отмечается, что за сутки в Самарской области был выявлен 161 случай заражения коронавирусом. А всего было зарегистрировано 15 458 случаев заражения этой инфекцией. При этом с ней справились 12 701 человек. На учете у врачей находятся 104 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 октября в регионе выявили за сутки 151 случай заражения коронавирусом.

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