Москва, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок оформления справок для пострадавших на производстве, сообщила 28 октября пресс-служба правительства России.

Глава правительства подписал постановление, продлевающее до 1 марта 2021 года временный порядок установления степени утраты трудоспособности из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

Согласно документу, степень утраты трудоспособности, которое устанавливает бюро медико-социальной экспертизы, может определяться без личного посещения. Также постановление позволяет автоматически продлять на следующие шесть месяцев ранее установленную степень. Не требует личного посещения и назначение программы реабилитации пострадавшего.

Необходимая информация поступает в инстанции через систему электронного документооборота, а готовые документы направляются гражданину заказным письмом.