Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались 17 пациентов, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались семь женщин в возрасте от 51 года до 80 лет и десять мужчин в возрасте от 48 до 83 лет. Все пациенты страдали теми или иными хроническими заболеваниями. Самыми опасными факторами при течении COVID-19, напоминают специалисты, являются сахарный диабет, избыточная масса тела и сердечно-сосудистые заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 789 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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