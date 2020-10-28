Москва, , 12:20 — REGNUM Туроператоры считают, что введение новых ограничительных мер Роспотребнадзора негативно отразятся на внутреннем туризме, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По мнению экспертов, предписания ведомства усиливают у туристов опасения карантина, они начинают откладывать поездки. Ограничительные меры уже снизили спросы на туры в Подмосковье фактически до нуля.

Сейчас активно продаются только туры по кешбэку на новогодние туры. По словам гендиректора туроператора «Мастерская путешествий» Владимира Лутова, если они прекратятся, ситуация грозит глубоким кризисом для отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября в связи с усилением эпидемиологических мер, направленных на борьбу с коронавирусом, Роспотребнадзор вводит масочный режим по всей России.

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