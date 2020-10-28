Красногорск, , 12:25 — REGNUM В Подмосковье некоторые школы продолжают использовать алюминиевую посуду, однако образовательные учреждения постепенно отказываются от неё. Об этом 28 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

«В наших пищеблоках еще присутствует алюминиевая посуда, которую уже нельзя иметь», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Однако после замечаний школы устраняют эти недочёты в течение двух недель, отметила уполномоченная.

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