Курган, , 12:18 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 случаев выявлены в Кургане, сообщает 28 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 78 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 28 октября выявлено 5696 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 28 октября от коронавируса излечились 4390 человек, 83 пациента с COVID-19 скончались.

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