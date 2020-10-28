Москва, , 12:13 — REGNUM Пандемия коронавируса поставила перед столичными властями, бизнес-сообществом и профсоюзами серьезные вопросы в виде недопущения дальнейшего распространения инфекции, поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и сохранения дееспособности трудовых коллективов. Об этом в ходе онлайн-заседания Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

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"На недавней встрече с Мэром Москвы Сергеем Собяниным была достигнута договоренность о более тесном взаимодействии сторон социального партнерства в рамках Трехсторонней комиссии», — сказал Антонцев.

По его словам, заседание Трёхсторонней комиссии стало первым конкретным шагом в этом направлении, который нацелен на дальнейшую оптимизацию совместной деятельности сторон.