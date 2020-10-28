Ставрополь, , 12:14 — REGNUM Общественное обсуждение пройдет на Ставрополье по вопросу строительства велосипедного терренкура на Кавказских Минеральных Водах (КМВ). Также будет проведена комплексная экологическая экспертиза проекта, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе губернатора края по итогам совещания с членами правительства региона и главами ряда муниципалитетов.

Напомним, в середине сентября 2020 года администрация Железноводска сообщила о начале проектирования экологического велотерренкура, который должен объединить единой сетью велодорожек несколько городов-курортов Кавминвод. Позже стало известно, что на строительство трассы из краевого бюджета в 2021 и 2022 годах суммарно планируется направить более 2 млрд рублей.

Согласно проекту, протяженность велотерренкура составит 75 км. По расчетам властей, велосипедная трасса позволит создать всесезонную спортивную и досуговую инфраструктуру, которая соединит воедино культурные и природные достопримечательности городов Кавминвод.

В ходе совещания глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что, рассматривая возможные варианты реализации проекта «Кавминводский велотерренкур», прежде всего важно учитывать мнение общественности. Также, по его словам, нужно обратить внимание на специфику КМВ как особо охраняемой эколого-курортной зоны.

«Необходимо провести, во-первых, общественное обсуждение, чтобы понять отношение людей к проекту. А, во-вторых, необходима полная комплексная экологическая экспертиза. Без нее никакие решения по велотерренкуру невозможны», — сказал Владимиров.

Губернатор также поручил организовать историко-культурную экспертизу территорий, в границах которых предполагается прокладка трассы велотерренкура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против данного проекта выступил ряд экологов и жителей Каминвод, а также эксперты Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Последние, в частности, пришли к выводу, что строительство велотерренкура приведет к вырубке ценных пород деревьев, в том числе на охраняемых землях. В связи с этим совет рекомендовал краевым властям отказаться от этой инициативы.

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