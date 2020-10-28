Нальчик, , 11:56 — REGNUM Дети, пострадавшие в результате ДТП в Баксане, остаются в крайне тяжелом состоянии. Их перевезли в Нальчик. Помощь двоим из них оказывают в Республиканской клинической больнице, еще один мальчик находится в детской больнице. Об этом 28 октября сообщили в минздраве региона.

«Пострадавшие при наезде автомобиля дети остаются в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП, в котором пострадали 39-летняя женщина и трое детей в возрасте от восьми до 12 лет, произошло накануне, 27 октября, в городе Баксане. Водитель автомашины"ВАЗ-217 030» сбил их на улице Защитников. После стабилизации состояния троих пострадавших мальчиков перевезли в Нальчик.

Два ребенка восьми и девяти лет в крайне тяжелом состоянии были помещены в реанимацию. Еще один мальчик находился в состоянии средней степени тяжести. Вопрос оказания помощи детям взял под личный контроль министр здравоохранения Рустам Калибатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии водитель сбил женщину и троих детей