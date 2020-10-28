Варшава, , 11:53 — REGNUM В Варшаве еврейская диаспора выступила с заявлением в поддержку протестующих после решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборт. Об этом сообщает Dziennik.

«Мы понимаем горечь женщин в Польше, в том числе членов еврейской общины Варшавы. Эта горечь связана с лишением их возможности принимать решения о собственных жизни и здоровье, а также о судьбе своих семей», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Представители диаспоры также подчеркнули, что «с печалью и болью воспринимают тот факт, что женщинам и поддерживающим их многим мужчинам приходится на улице отстаивать свои права во время пандемии».

«Мы согласны с протестующими в том, что женщины имеют право решать за себя и жить достойно», — заключили представители общины.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Теперь законными признаются аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери, а также если беременность возникла в ходе противоправных действий. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.