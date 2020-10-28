Салехард, , 11:51 — REGNUM На Ямале за сутки зафиксировано четыре летальных исхода течения болезни у пациентов с COVID-19. Об этом сообщает руководитель регионального оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

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«Две женщины умерли в Надыме, пожилая женщина и мужчина преклонного возраста — в Салехарде. За их жизнь до последнего боролись врачи. Все они находились на поддержке аппаратов ИВЛ», — прокомментировала Татьяна Бучкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с начала пандемии на 28 октября скончались 134 пациента с COVID-19.