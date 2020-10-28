Москва, , 11:47 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту показа сцены из порнофильма во время онлайн-урока в московской школе, сообщает 28 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, инцидент произошёл 19 октября во время урока английского языка. По итогам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Следствие считает, что преступление совершил неизвестный под видом ученика шестого класса, открыв в программе для обучения медиаматериалы со сценами порнографического содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужском лицее № 36 в ходе дистанционного урока, который демонстрировался на интернет-платформе Zoom для 90 пятиклассников, рассказ преподавателя внезапно прервал фильм для взрослых.

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