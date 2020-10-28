Салехард, , 11:46 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 15 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Надымском районе — 30, в Ноябрьске — 27, в Салехарде — 21, в Лабытнанги — 20, в Муравленко — 15.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 181 случай.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 28 октября зарегистрировано 20 008 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 261 человек, 134 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).