Севастополь, , 11:44 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, это на три случая больше, чем накануне. Данные опубликованы пресс-службой правительства города 28 октября.

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«По состоянию на утро 28 октября зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 23 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 42 человека — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 19 до 82 лет. 34 человека выписаны после выздоровления», — уточнили в оперштабе.

За сутки пополнилась статистикам смертности: скончались женщины в возрасте 92 и 71 года, мужчина в возрасте 64 лет, во всех случаях у пациентов диагностировали двустороннюю вирусно-бактериальную пневмонию.

За период пандемии в Севастополе подтверждено 2164 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1373 человека, 61 умер. В стационарах лечатся 231 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, 393 пациента лечатся амбулаторно.