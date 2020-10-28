Каракас, , 11:42 — REGNUM В рамках национальной программы «Vuelta a la patria» власти Венесуэлы смогли организовать более 1240 рейсов, вернувших сограждан домой. Об этом сообщает Prensa Latina.

Отмечается, что только на организацию данных рейсов государство потратило 2 млн 850 тысяч евро.

Министр воздушного транспорта Рамон Селестино Веласкес отметил, что только после начала пандемии коронавируса было организовано 195 международных рейсов для репатриации 18 305 венесуэльцев.

Президент венесуэльской авиакомпании Conviasa рассказал, что национальная программа коснулась венесуэльцев, находившихся в Доминиканской Республике, Мексике, Аргентине, Италии, Суринаме, Перу, Чили, Уругвае и других странах.

Согласно официальным данным, более 77 тысяч венесуэльцев вернулись домой из 24 стран.

Национальная программа Венесуэлы «Vuelta a la patria» действует в добровольном порядке для граждан страны, оказавшихся в сложном положении в других государствах. Программа была создана по инициативе президента страны Николаса Мадуро, однако подчёркивается, что она не имеет политических окрасок.