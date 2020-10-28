Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Власти Ленинградской области выделили из регионального резервного фонда дополнительные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Из резервного фонда правительства Ленинградской области выделено 4,9 млн рублей для приобретения лекарственных препаратов и пульсоксиметров.

«В дальнейшем их передадут в региональные медицинские организации для оказания медицинской помощи пациентам с легкой и средней тяжестью течения заболевания», — пояснили в обладминистрации.

Как отметили в комитете финансов Ленинградской области, средства из резервного фонда выделены на основании резолюции губернатора Ленобласти и в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 130 новых носителей коронавируса. По мнению властей, ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

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